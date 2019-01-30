Son Dakika Haberleri: Asat'ın Genç Basketbolcuları Başarıdan Başarıya Koşuyor

Asat'ın Genç Basketbolcuları Başarıdan Başarıya Koşuyor

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcuları 2018-2019 sezonunda iki şampiyonluk ve bir üçüncülük elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Asat'ın Genç Basketbolcuları Başarıdan Başarıya Koşuyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcuları 2018-2019 sezonunda iki şampiyonluk ve bir üçüncülük elde ederek başarılarına bir yenisini daha ekledi. ASAT Spor Kız Basketbol Takımı, Anadolu Kupası ve Türkiye Şampiyonalarında Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı.

Üç yıldan bu yana Lara, Kepez, Konyaaltı, Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçelerinde spor okulları ile faaliyetini sürdüren ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün genç basketbolcuları başarıdan başarıya koşuyor. ASAT Spor Kız Basketbol Takımı Antalya Basketbol Yerel Ligi'nde U16 Yıldız Kızlar kategorisinde şampiyonluğunu ilan etti.

U14 Küçük Kızlar kategorisinde ise 2005'li ve 2006'lı kız takımları hem şampiyonluk hem de üçüncülük derecesi elde etti. Bu başarıları ile ASAT Spor Kız Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun belirlediği tarihlerde Anadolu Kupası ve Türkiye Şampiyonalarında Antalya'yı temsil etmeye hak kazandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Türkiye, basketbol, Antalya, 3. Sayfa
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