Asat Kaş'ın İçme Suyu Sorununu Çözdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın içme suyu sorununu 60 milyonluk yatırımla Gömbe'den getirdiği su ile çözdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın içme suyu sorununu 60 milyonluk yatırımla Gömbe'den getirdiği su ile çözdü.



Kaş genelini sağlıklı içme suyu ile buluşturmayı hedefleyen ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık 60 milyon TL yatırım bedeliyle Kaş merkez ve mahallelerde içme suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme çalışması yaptı. Kaş Gömbe Kaynağı İçme suyu Hatları Rehabilitasyon Yapım İşi ile Kaş merkez, Kalkan, Saklıkent, Gömbe, Yeşilbarak, Yaylakılıçlı, Akçay, Sütleğen, Beldibi, Sinekçi, Gürsu, Dere, Pınarbaşı, Belenli, Bayındır, Sahilkılıçlı, Boğazcık, Kozağacı, Aklar, Camızlar ve Ağullu mahalleri ile İslamlar, Karadağ, Dirgenler, Kasaba Mahallelerinin içme suyu problemini kökten çözüme kavuştu. Proje kapsamında evsel bağlantılar dahil toplamda 190 kilometre uzunluğunda imalat yapıldı. 26 adet içme suyu deposu da yapılarak adil su dağıtımı sağlandı.



Kınık ve Ova'ya yeni hat



ASAT öte yandan Kaş ilçesi Kınık ve Ova mahallelerinde yaklaşık 12 milyon TL yatırımla içme suyu şebeke projesi çalışmaları başlattı. Proje kapsamında 38 kilometre uzunluğunda yeni şebeke hattı çekilecek. Ayrıca mevcutta hizmet veren içme suyu deposu revize edilerek 1000 abonenin bağlantı hatlarının yenilenmesi de yapılacak.



49 kilometrelik kanalizasyon hattı



Yaşanabilir bir Kaş için planlı, düzenli, sağlıklı gelişmeyi sağlamak adına çalışmalarını hassasiyetle yürüten ASAT, Kaş Gömbe, Çukurbağ ve Çerçiler mevkiinde toplam 49 kilometrelik kanalizasyon çalışmasını da tamamladı. - ANTALYA

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