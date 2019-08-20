ASAT Kaş'ta üç mahallenin daha yüzünü güldürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş İlçesi'nde içme suyu sıkıntısı yaşayan üç mahallede vatandaşların yüzünü güldürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş İlçesi'nde içme suyu sıkıntısı yaşayan üç mahallede vatandaşların yüzünü güldürdü. Yeni inşa edilen içme suyu terfi merkezi ile Sarıbelenve Bezirgan mahallelerinin içme suyu ile ilgili sorunu tamamen çözüldü. Kınık Mahallesi'nde de 600 metrelik yeni içme suyu hattı yapıldı.



ASAT Genel Müdürlüğü Kaş Hizmet Birimi ilçenin sorunlarını tespit ederek tek tek gideriyor. Kaş'ın kırsal mahallelerinde içme suyu ile ilgili faaliyetlere hız veren ASAT ekipleri, yeni imalatların yanı sıra mevcut hatlarda bakım ve yenileme yaparak kesintisiz hizmet verebilmek için gerekli çalışmaları yürütüyorlar.



Kaş'ın Sarıbelen ve Bezirgan mahallelerinde yıllardır devam eden içme suyu sıkıntısını sona erdirmek için kollarını sıvayan ASAT yetkilileri, yaşanan sorunu gece gündüz devam eden çalışma ile çözdü. İlçenin iki mahallesine su sağlayan isale hattı üzerine yeni bir içme suyu terfi merkezi inşa edildi. Sistemin mekanik ve elektrik bağlantıları tamamlanarak devreye alındı. Terfi merkezindeki 2 adet motopomp ile gelen suyun yeterli basınçla meskenlere iletilmesi sağlanmış oldu.



300 metrelik imalat yapıldı



Çalışmalar sırasında ayrıca toplam 300 metre uzunlukta, 150 mm çapında çelik boru imalatının da tamamlandığını belirten ASAT yetkilileri, Sarıbelen ve Bezirgan'da yaşayan vatandaşların içme suyu ile ilgili sorunlarının tamamen çözüldüğünü belirttiler. ASAT Genel Müdürlüğü Kaş Şubesi ekipleri Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde ise içme suyu hatları ile ilgili kontroller sırasında yıpranmış ve eksik borular tespit ederek yeni imalat çalışması yaptı. 600 metrelik yeni hat için 63 mm çapında polietilen borular kullanıldı. Yapılan çalışma ile Kınık mahallesinin içme suyu sorununda var olan eksikler giderilmiş oldu. 7/24 tüm ilçe ve mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam eden ASAT Kaş Şube Müdürlüğü yetkilileri benzer bakım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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