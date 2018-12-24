Asat Mobil Aracı' Kırsalda
2 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, şehir merkezine inme şansı olmayan ya da sürekli gelip gidemeyen kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşa Mobil Hizmet Aracı ile yerinde hizmet veriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
ASAT Genel Müdürlüğü, şehir merkezine inme şansı olmayan ya da sürekli gelip gidemeyen kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşa Mobil Hizmet Aracı ile yerinde hizmet veriyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın 19 ilçesinin kırsal mahallelerine hizmet vermek için Mobil Hizmet Aracı'nı devreye koydu. Şehir merkezine uzak olan mahallelerde yaşayan vatandaşlara abone ve su tahsilatı hizmeti veren araç, Alanya
'nın kırsal mahallelerinde de görev yapıyor. ASAT'ın belirlediği ya da vatandaşların talep ettiği mahallelere giden Mobil Hizmet Aracı yerinde verdiği hizmetle vatandaşın işini kolaylaştırıyor. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:49 Kaynak: İHA
Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti