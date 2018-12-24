Son Dakika Haberleri: Asat Mobil Aracı' Kırsalda

Asat Mobil Aracı' Kırsalda

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, şehir merkezine inme şansı olmayan ya da sürekli gelip gidemeyen kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşa Mobil Hizmet Aracı ile yerinde hizmet veriyor.

Asat Mobil Aracı' Kırsalda, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, şehir merkezine inme şansı olmayan ya da sürekli gelip gidemeyen kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşa Mobil Hizmet Aracı ile yerinde hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya'nın 19 ilçesinin kırsal mahallelerine hizmet vermek için Mobil Hizmet Aracı'nı devreye koydu. Şehir merkezine uzak olan mahallelerde yaşayan vatandaşlara abone ve su tahsilatı hizmeti veren araç, Alanya'nın kırsal mahallelerinde de görev yapıyor. ASAT'ın belirlediği ya da vatandaşların talep ettiği mahallelere giden Mobil Hizmet Aracı yerinde verdiği hizmetle vatandaşın işini kolaylaştırıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:49 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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