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Asat Sporcusu Eda Tekin Avrupa İkincisi Oldu

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı sporcularından Eda Tekin Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Asat Sporcusu Eda Tekin Avrupa İkincisi Oldu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı sporcularından Eda Tekin Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Asatspor güreşçisi Eda Tekin, gümüş madalya ile Avrupa ikincisi oldu . Avrupa'da milli formayı en iyi şekilde temsil eden Eda Tekin, geçtiğimiz sene de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek, bronz madalya kazanmıştı.

Antalya'yı en güzel şekilde temsil ettiler

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen, 50 ilden 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil eden ASAT Spor Kulübü Güreşçileri yine başarılı sonuçlar aldı. Nefes kesen müsabakaların ardından 70 Kg'da yarışan Ensar Bıyık ve 92 Kg'da yarışan Ömer Ağtaş Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 57 Kg'da yarışan Adem Uzun Türkiye 3'üncüsü, 92 Kg'da yarışan Nail Seyyar Türkiye 3'üncüsü, 92 Kg'da yarışan Enes Doğa Türkiye 5'incisi, 79 Kg'da yarışan Ünal Karabacak Türkiye 5'incisi oldu. ASAT Spor Kulübü şampiyonadan takım olarak da 5'incilikle ayrıldı.

Madalya kazanarak Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımı'na çağırılan sporcu ve antrenörleri yürekten kutladığını belirten ASAT Spor Güreş Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa, "Ata sporumuz güreşe her daim sonsuz destek veren başkanımız Menderes Türel'e ve Kulüp Başkanımız Faruk Karaçay'a sonsuz teşekkürler" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor
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