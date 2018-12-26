Son Dakika Haberleri: Asat'tan Aksu'da Alt Yapı Atağı

Asat'tan Aksu'da Alt Yapı Atağı

20 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu'da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere 5 yılda yaklaşık 32 milyon liralık yatırım yaptı.

Asat'tan Aksu'da Alt Yapı Atağı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu'da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere 5 yılda yaklaşık 32 milyon liralık yatırım yaptı.

Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için düğmeye basan ASAT, Aksu'da hız kesmedi. Aksu halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 35 mahallede toplam 98 bin 500 metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. İlçe halkının içme suyu sorununu çözen projelerin yatırım maliyeti 8 milyon lirayı aştı.

Kanalizasyon ve yağmursuyu

ASAT Aksu Macun Mahallesi'ni ilk kez kanalizasyon hattıyla buluşturdu. Bu çalışmalar kapsamında ilk etapta 7 bin metre kanalizasyon hattı döşendi. Bölgedeki altyapı sorununa çözüm getirecek kanalizasyon çalışmalarında ikinci etap hazırlıkları da devam ediyor. İkinci etapta 15 bin metrelik kanalizasyon şebeke ve kolektör hattı imal edilecek. Devam eden çalışmalarla birlikte Aksu, toplamda 25 bin metre kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak.

Aksu Macun Deresi ıslah ve yağmur suyu çalışmaları da Başkan Menderes Türel'in talimatıyla tamamlandı. 5 yılda Aksu'da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu için toplam 31 milyon 982 bin liralık yatırım yapan ASAT'ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:46 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu, Güncel
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