Son Dakika Haberleri: Asat'tan Elmalı ve Korkuteli'ne Modern Arıtma Tesisleri

Asat'tan Elmalı ve Korkuteli'ne Modern Arıtma Tesisleri

15 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli ve Elmalı Akçay'a modern arıtma tesisleri kazandırdı.

Asat'tan Elmalı ve Korkuteli'ne Modern Arıtma Tesisleri, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli ve Elmalı Akçay'a modern arıtma tesisleri kazandırdı. Arıtma tesislerinin çıkış suyu tarımsal amaçlı sulamada kullanılıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, son olarak Elmalı Akçay'a 1 milyon 200 bin lira yatırım maliyetiyle Paket Arıtma Tesisi paket arıtma tesisi kazandırdı. Membran Üniteli Paket Arıtma Tesisi Akçay Mahallesi'nde 2 bin 600 kişiye eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasitede hizmet veriyor. Günde 400 metreküplük atık su arıtma kabiliyetine sahip tesis, minimum alan kullanımı ile en iyi kalitede çıkış suyu verebilmesiyle öne çıkıyor. Elde edilen çıkış suları, tarımsal sulamada kullanılabilecek kalitesiyle çevresel ve ekonomik anlamda katkı sağlıyor.

Sulama suyu kapasiteli

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli atık su arıtma yapısına eklenen ünite bölge tarımı için yeni bir sulama kaynağı sağladı. Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisine eklenen ve 3 milyon 500 bin TL'ye mal olan "Çıkış Suyu Filtrasyon ve UV Dezenfeksiyon Ünitesi" modern teknolojisi ile dikkat çekiyor. Günde 7 bin 200 m3 sulama suyu kapasiteli ünite sayesinde Korkuteli'ne bağlı Tatköy, İmecik ve Susuz bölgeleri tarımsal amaçlı sulama yapabilecek.

Üniteler yenilendi

Öte yandan Kemer ilçesinde bulunan arıtma tesislerinde bulunan koku giderme üniteleri teknolojik versiyonları ile yenilendi. Ayrıca Kemer, Belek, Çolaklı ve Kaş ilçelerinde bulunan atık su terfi merkezleri ve arıtma tesislerinde pompa, blower (hava körük sistemi), ızgara, dekantör vb. önemli pek çok elektro-mekanik ekipman revize edilerek uygulamaya konuldu. Yapılan çalışmaların 20 milyon TL'yi bulduğu söylenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

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