ASAT'tan Göynük'e yeni kanalizasyon - Son Dakika

ASAT'tan Göynük'e yeni kanalizasyon
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer İlçesi'ne bağlı Göynük Mahallesinde yeni kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer İlçesi'ne bağlı Göynük Mahallesinde yeni kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı.
Turizm merkezlerinde kanalizasyon çalışmalarına büyük önem veren ASAT Genel Müdürlüğü, imara açılan ancak kanalizasyonu olmayan Kemer'in Göynük Mahallesinde kanalizasyon alt yapısı için kazı çalışması gerçekleştirdi. ASAT ekipleri yaklaşık 350 metre uzunluğunda hat imal edilerek bölge halkının hizmetine sundu. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kentin yerleşim bulunan her noktasına içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ulaştırmak için projelendirme ve imalat çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:57
Kaynak: İHA
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