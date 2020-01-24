ASAT'tan Kepez'de su kesintisi - Son Dakika

ASAT'ın deplase çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki bazı mahallelere 27 Ocak Pazartesi günü saat 07.00 – 19.00 saatleri arasında su verilemeyecek.



ASAT'tan yapılan açıklamada, Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İçmesuyu Ana Hattı üzerinde parsel içerisinde kalan borunun deplase çalışması nedeniyle 27 Ocak Pazartesi Günü saat 07.00 – 19.00 saatleri arasında Kepez İlçesi'ndeki Sütçüler, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Mehmet Akif mahallelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı bildirildi. Açıklamada, çalışmanın erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden abonelere su verileceği kaydedildi. - ANTALYA