ASAT'tan Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASAT'tan Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

ASAT'tan Kızılay'a kan bağışı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

ASAT'tan Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Gerçekleşen bağışta, ASAT çalışanları kan verdi.


ASAT Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı programına ev sahipliği yaptı. Kızılay Bölge Müdürlüğü'nden gelen sağlık ekibi ilk önce ASAT Konferans Salonu'nda kısa bir sunum gerçekleştirdi. Kan ve kan bağışının önemi ile ilgili bilgiler görseller eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. Bölgedeki kan ihtiyacının yüzde 94'ünün Kızılay tarafından temin edildiği vurgulandı.


ASAT Genel Müdürlüğü binası içerisinde gerçekleşen kan bağışına çok sayıda kurum çalışanı katıldı. Başta Genel Müdür İbrahim Kurt ve kurum yönetimi olmak üzere personelin yoğun ilgisiyle yeterli miktarda bağış toplandı. İbrahim Kurt, kampanyanın tek seferle sınırlı kalmayacağı ve yıl içerisinde tekrarlanacağı belirtti. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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