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Son Dakika Güncel ASAT'tan Korkuteli ve Demre'ye asfalt

ASAT'tan Korkuteli ve Demre'ye asfalt

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, tamamlanan altyapı projelerinin ardından asfaltlama çalışmalara hız verdi.

ASAT'tan Korkuteli ve Demre'ye asfalt, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, tamamlanan altyapı projelerinin ardından asfaltlama çalışmalara hız verdi. ASAT ekipleri alt yapısı tamamlanan Korkuteli ve Demre'de bozulan yollarda asfaltlama çalışması yapıyor.


Korkuteli Uzunoluk Mahallesi'nde ASAT tarafından kanalizasyon imalatı yapılan ve altyapı aşaması tamamlanan noktalarda asfaltlamaya geçildi. Emülsiyon asfalt ile kaplanan güzergahın yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi. Devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi ve kasım ayı başında hizmete sunulması hedefleniyor.


Demre'de bozulan yollara asfalt


ASAT ekipleri Antalya genelinde alt yapı çalışmalarının yanı sıra çalışmaların tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. ASAT bu kapsamda Demre'de de içme suyu ve kanalizasyon şebeke arızası tamiratları sırasında bozulan yolların onarımını gerçekleştirdi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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