ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi - Son Dakika

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Yapı Malzemeleri Laboratuvarı "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi almaya hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden ALDAŞ bünyesinde faaliyet yürüten TSE belgesine sahip laboratuvar, alt ve üst yapı imalatında kullanılan malzemelerin incelenmesi için kuruldu.

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, kontrol deneylerinin güvenirliliğini artırmak ve uluslararası geçerliliğe sahip standardı sürdürmek için TÜRKAK akreditasyonuna başvurdu.

ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kısa sürede hazırladığı dokümantasyon ve teknik çalışmalarını 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladı.

Hazırlık sürecinin ardından denetimleri başarıyla geçen laboratuvar, bölgede bu akreditasyona sahip alanındaki tek tesis olma özelliği taşıyor.

Açıklamada, laboratuvar sayesinde, bir yıllık süre içerisinde 6 milyon liralık kamu zararının önüne geçildiği kaydedildi.