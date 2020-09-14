Asayiş denetimlerinde aranan 125 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 125 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldı.
Denetimlerde kalaşnikof, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği, 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kurusıkı tabanca, 5 kesici alet, çalıntı otomobil, 14 motosiklet ve 7 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 125 kişiyi yakaladı.
Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 15 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
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