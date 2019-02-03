Son Dakika Haberleri: Asayiş, Devriye ve Terör Ekiplerinden Ortak Uygulama

Asayiş, Devriye ve Terör Ekiplerinden Ortak Uygulama

1 saat önce

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzur uygulamaları devam ediyor.

Asayiş, Devriye ve Terör Ekiplerinden Ortak Uygulama, System.String[]
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzur uygulamaları devam ediyor. Polis ekipleri 168 kişinin kimlik sorgusu ve üst aramasını gerçekleştirdi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Devriye ve Terörle Mücadele Bürosu'ndan 10 polis, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda huzur uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 168 şahsın üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşın huzur ve güveni için devam edeceğini duyurdu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Kızıltepe, Huzur, 3. Sayfa
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