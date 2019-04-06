Son Dakika Haberleri: Asayiş Müdürünün Önünde Saf Tutunca Çıkışta Yakalandı

Asayiş Müdürünün Önünde Saf Tutunca Çıkışta Yakalandı

1 saat önce

Amasya'da cezaevi firarisi şahıs, camide namaz kılarken tesadüfen arkasında saf tutan asayiş şube müdürü ile polislerin kendisini tespit etmesi üzerine cami çıkışı yakalandı.

Asayiş Müdürünün Önünde Saf Tutunca Çıkışta Yakalandı, System.String[]
Amasya'da cezaevi firarisi şahıs, camide namaz kılarken tesadüfen arkasında saf tutan asayiş şube müdürü ile polislerin kendisini tespit etmesi üzerine cami çıkışı yakalandı. 14 defa işlediği 'borcunu ödeme şartını ihlal' suçundan dolayı tutuklanarak konulduğu yarı açık cezaevinden iki defa firar edip aranan Atilla K., dün cuma namazı için gittiği bir camide tesadüfen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü ile sivil polislerin önünde saf tuttu. Polisler hutbe esnasında önlerinde duran şahsın firari Atilla K. olduğunu belirledi. Namaz sonrası çıkışta polislerin gözaltına aldığı Atilla K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

(Murat Çelik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:51 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:28:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asayiş Müdürünün Önünde Saf Tutunca Çıkışta Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]