Son Dakika Haberleri: Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

7 saat önce

Denizli'de 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, System.String[]

Denizli'de 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, kentte 'insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik ve kasten öldürme' olaylarına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın toplam 6 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, konsomatris olarak çalıştıkları belirlenen 7 kadın şahıs hakkında işlem yapılırken, ayrıca fuhuş yaptıkları tespit edilen 5 kişiye de toplam da 5 bin 160 TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü
Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:10:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asayiş olaylarına karışan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]