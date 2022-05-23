Asayiş polisinden motosiklet denetimi - Son Dakika
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Asayiş polisinden motosiklet denetimi

23.05.2022 18:17
Asayiş polisinden motosiklet denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada; 114 şahıs ile 59 motosiklet sorgusu yapılırken toplamda 88 bin 705 TL trafik yönünden cezası uygulandı, 10 motosiklet ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde Yeni Sanayi, Argıncık Doğu Sanayi, Organize Sanayi ve Mimsin O.S.B bölgelerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği organizesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; ehliyetsiz ve tescilsiz motosiklet kullanmaktan sürücülere 55 bin 705 TL para cezası uygulandı, ruhsata işli olmayan sepetli motosiklet kullanmaktan 33 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsata işli olmayan sepetli motosikletlerden 10 tanesi de trafikten men edildi.

Öte yandan yapılan uygulamada; 'Hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi yakalandı. - KAYSERİ

Asayiş polisinden motosiklet denetimi
Asayiş polisinden motosiklet denetimi
Asayiş polisinden motosiklet denetimi
Asayiş polisinden motosiklet denetimi
Asayiş polisinden motosiklet denetimi

YORUMLAR
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Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 12 kişi yakalandı Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asayiş polisinden motosiklet denetimi - Son Dakika


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