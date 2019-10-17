Asayiş Şube Müdürlüğünde hareketli dakikalar

Emlak dolandırıcılığı mağdurları Asayiş Şube Müdürlüğüne akın etti

İSTANBUL - Emlak dolandırıcılığı mağdurları Asayiş Şube Müdürlüğüne akın etti, hareketli dakikalar yaşandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurdukları emlak ofislerinde vatandaşları ev satma bahanesiyle dolandıran 8'i kadın 30 kişi tutuklanarak Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Şüphelilerin emniyete götürüldüğünü öğrenen mağdurlar Asayiş Şube Müdürlüğüne akın etti. Şüphelilerin sağlık kontrolüne gönderildiği ve ardından yeniden emniyete getirildiği anlarda mağdurlar ve şüpheliler arasında hareketli dakikalar yaşandı. Kendilerini mağdur ettiklerini iddia ettikleri şüphelileri gören vatandaşlar küfür ve hakaretler yağdırdı, şüpheliler de aynı şekilde karşılık verdi.

"Bize arsa yerine tarla tapusu sattılar"

Dolandırıcıların kendilerine arsa yerine tarla tapusu verdiğini söyleyen Siyami Aktaş, "Bize Çorlu'da güzel bir arsa gösterdiler. Biz de 3 bin - 4 bin metrekare olan alanı aldık ve parasını da ödedik. Benim kayınbiraderime 1 buçuk - 2 kilometre uzaklıkta çok ücra bir yerde bir arsayı tapulamışlar. Benim de 550 metrekarelik arsamı gasp edip, geri vermediler. Bize resmen tarla tapusu verdiler. Tamamen mağduruz. 190 bin TL'lik zararım var. Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlara sesleniyorum, sağda solda gördüğünüz ilanlara inanıp dolandırılmayın. Biz onlardan sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.

"İnternete ve radyoya ilan verdiler, oradan gördük"

Verdikleri kaporayı geri alamadıklarını söyleyen Ümmühan ve Erdinç Türkan çifti, "Dolandırıldık, güzel bir ev gösterip sahte tapu vermeye çalışıyorlar. Kredi çekmemizi de istiyorlar. Biz erkenden durumun farkında vardık. 5 bin TL kapora vermiştik, dolandırıldık. Bu parayı bize geri vermeyeceklerini, istediğimiz yere gidip şikayet edebileceğimizi söylediler. İlanları internetten veriyorlar. Sonra gelip insanları alıyorlar, evleri gösteriyorlar. Aynı zamanda radyoya da ilan veriyorlar. Şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

"Paramız yoktu, kredi çektik ve onlara verdik"

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilere vermek üzere bankadan kredi çekmek zorunda kaldığını söyleyen Muhittin Karakayış, "Radyoda duyduğum ilanın üzerine inşaat şirketine gittim. Oradaki arkadaşla görüştüm. Evi gösterdiler, ardından tapuyu verdiler. Daha sonra bize peşinat vermemi gerektiğini söylediler. Biz de paramız olmadığı için 18 bin TL kredi çektik ve onlara verdik. İki gün sonra bizi tekrar aradılar ve bizden bin 700 TL muamele parası istediler. Bu parayı da verdik. Toplamda 16 bin 480 TL vermiş olduk. Hukuk devletinde yaşıyoruz, mağduriyetimizin çözülmesini istiyoruz. Bakın burada herkes mağdur" ifadelerini kullandı.