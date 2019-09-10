Son Dakika Haberleri: Asayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptı
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Asayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptı

1 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir, motorize yunus kıyafeti giyerek okul ve çevrelerindeki uygulamaya katıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir, motorize yunus kıyafeti giyerek okul ve çevrelerindeki uygulamaya katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Asayiş Şubesi Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, İlkadım ilçesi okullar bölgesindeki umuma açık yerler, internet kafeler ile okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı.

Yunus kıyafeti giyerek kask takan Asayiş Şube Müdürü Aydın Özdemir, motosikletli ekiple uygulamaya dahil oldu.

Şüpheli kişiler üzerinde arama yapan ekipler, 2 amaç dışı bıçak ele geçirdi.

Uygulamada 2'si kimliksiz olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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