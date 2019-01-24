Asayiş Uygulamaları

Adana
'da narkotik ve asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği yol uygulama ve operasyonlarda, 2 kilo 740 gram esrar ile 6 aranan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan
ve Yüreğir
ilçelerinde 500 polisin katılımıyla yol uygulaması ve belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği uygulamada, belirlenen bazı evler, işyerleri, internet kafeler ve kahvehaneler ekiplerce detaylı şekilde arandı. Polis
ekipleri, bazı caddelerde yaptığı yol uygulamalarında da şüpheli buldukları araçlarda arama yaptı. Bazı araçlar eğitimli köpeklerce kontrol edildi.
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
da uygulamayı polis helikopterinden takip etti.
Uygulamalarda ve aramalarda, 2 kilo 740 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, 2'şer ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bunlara ait 56 fişek ele geçirildi.
Ekipler, 6 aranması olan şahıs yakalarken, ehliyetsiz araç kullanma, muayenesiz araç kullanma ve sigortasız araç kullanmadan 4 araca 4 bin 614 lira para cezası uygulandı.