Son Dakika Haberleri: Asayiş Uygulamalarında 609 Kişi Yakalandı

Asayiş Uygulamalarında 609 Kişi Yakalandı

33 dakika önce

Rize'de bir ay boyunca yapılan asayiş uygulamasında 609 kişi yakalandı.

Asayiş Uygulamalarında 609 Kişi Yakalandı, System.String[]
Rize'de bir ay boyunca yapılan asayiş uygulamasında 609 kişi yakalandı.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, TEM, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında 'yakalama emri' tanzim edilen toplam 609 kişinin yakalandığı 51 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde ise 18 tabanca, 749 fişek, 3 av tüfeği, 8 bıçak, 1 kama, 266,75 gram esrar maddesi, 1,70 gram metamfetamin maddesi, 85 gram skunk, 295,5 extacy hap, 10 bin 973 paket kaçak sigara, 281 şişe kaçak içki, 400 gram kaçak tütün, 1 sahte kimlik kartı, 2 tane 100 lira sahte para, 53 sığınmacı belgesi ele geçirildi.

Açıklamada, "Daha güvenli bir Rize için suç ve suçlularla olan mücadele kararlılıkla devam edecek." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Narkotik, Rize, Güncel
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