Asayiş uygulamalarında yakalanan 199 şüpheli tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1084 kişi yakalandı, bunlardan 199'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 9-16 Haziran tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 290 bin 712 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1084 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 199'u tutuklandı.

Kontrol edilen 145 bin 988 otomobilden 7'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 81 motosiklet ve 18 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 1938 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 131 paket kaçak sigara, 28 kurusıkı, 46 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 228 fişek, 20 av tüfeği ile 32 kesici ve delici alet ele geçirildi.