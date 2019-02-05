Asayiş Uygulaması

Adana
'da polis ekipleri, yaptığı uygulamada, çok sayıda ruhsatsız silah, molotofkokteyli, esrar, kaçak sigara, içki ve uyuşturucu hap ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 32 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kentte genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, ruhsatsız 8 tabanca, 7 pompalı tüfek, molotofkokteyli, 317 gram esrar, gümrük kaçağı 187 şişe içki, 350 paket sigara, 847 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla haklarında 10 yıl ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlünün yanı sıra çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı, kayıp 9 çocuğu bularak ailelerine teslim etti.
Öte yandan, yapılan trafik kontrollerinde 541 sürücüye 183 bin 650 lira para cezası verildi, çalıntı olduğu tespit edilen 6 motosiklete el konuldu, bununla ilgili 5 kişiye adli işlem yapıldı, kumar oynattığı tespit edilen 3 iş yerine ise adli ve idari işlem uygulandı.