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Asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi
6 saat önce
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir otomobil ve şahısın üzerinde esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:24 Kaynak: AA
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir otomobil ve şahısın üzerinde esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki ana arterlerde ve otobüs durakları önünde gerçekleştirilen "şok" uygulamada ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde paspasın altına gizlenmiş 96 gram esrar maddesi bulundu. Uygulamada bir şahsın üzerinde 5 parça halinde 5,5 gram toz esrar ele geçirildi.
Denetimlerde 192 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, bir araç sürücüsüne de ceza kesildi.
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