Asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Samsun'da polisin asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan K.D.'nin (26) üzerinde yapılan aramada 1,96 gram kokain, 3,51 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy hap ve 11 adet sentetik ecza bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.D., bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN