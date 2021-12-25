Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Vali BİLGİN' in başkanlığında gerçekleşti… - Son Dakika
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Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Vali BİLGİN' in başkanlığında gerçekleşti…

25.12.2021 14:18

Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Vali BİLGİN' in başkanlığında gerçekleşti.

Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Vali BİLGİN' in başkanlığında gerçekleşti…

2021 yılının son Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında ilgili kurum yetkililerin katılımıyla 24 Aralık 2021 Cuma günü Valilik Atatürk toplantı salonunda gerçekleşti.

Vali BİLGİN' in başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; 2021 yılı ilimiz Asayiş gündeminin değerlendirilmesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Kaçakçılığı ile Mücadele konuları başta olmak üzere Güvenlik ve Asayiş konuları görüşüldü.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Vali BİLGİN' in başkanlığında gerçekleşti… - Son Dakika


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