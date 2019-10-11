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Asayişten suçlulara şafak baskını dronelu baskın

1 saat önce

Asayişten suçlulara şafak baskını dronelu baskın Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çeşitli suçlardan aranan ve bazı olaylara karışan şahıslara yönelik 150 polisle şafak vakti drone ile baskın yaptı Baskında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve yaralamadan kaydı bulunan bir...

Asayişten suçlulara şafak baskını dronelu baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çeşitli suçlardan aranan ve bazı olaylara karışan şahıslara yönelik 150 polisle şafak vakti drone ile baskın yaptı

Baskında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve yaralamadan kaydı bulunan bir kişi yakalandı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çeşitli suçlardan aranan ve bazı olaylara karışan şahıslara yönelik 150 polisle şafak vakti drone ile baskın yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 150 polis merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde suça karışan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Operasyon drone ile de havadan yönetildi. Polis tek tek belirlenen adreslee girdi. Yapılan baskında 13 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Ali K., 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Emrecan A. ve 13 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Nusret D. yakalandı. Ayrıca yaralama suçundan kaydı bulunan bir kişi de baskında yakalandı. Evde yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, gözaltın alınan şahıslar emniyete getirildi.

Asayişten suçlulara şafak baskını dronelu baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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