ASBAŞ'ta hedef 2020'de 900 milyon, 2021'de 1 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

ASBAŞ'ta hedef 2020'de 900 milyon, 2021'de 1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Antalya Serbest Bölgesi (ASBAŞ), 1987 yılından bu yana Antalya'da üretip dünyaya hizmet ediyor.

Türkiye'nin ilk serbest bölgelerinden biri olan Antalya Serbest Bölgesi (ASBAŞ), 1987 yılından bu yana Antalya'da üretip dünyaya hizmet ediyor. Özellikle yat üretimi, elektronik ve medikal sektörleriyle öne çıkan Antalya Serbest Bölgesi, pandemi döneminde de hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

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Covid-19 pandemisinden sonra dünya genelinde duran ekonomiye rağmen 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs döneminde 205 milyon 512 bin 358 dolarlık ticaret hacmi yakalayan ASBAŞ, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ATSO Başkanı Davut Çetin, ASBAŞ'ın yükselen grafiğini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın online yayın organı atsovizyon.org aracılığıyla paylaştı.


2020 verileri 2019'u geride bıraktı


Pandemiye rağmen yılın ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın ilk 6 aylık dönemine göre ticaret hacmini yüzde 12'ye yakın büyüten ASBAŞ, bu süreçte 400 milyon dolara yakın ticaret hacmi yakaladı. Bu yılın ilk 6 ayında 391 milyon 891 bin 635 dolar ticaret hacmine ulaşan ASBAŞ, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 352 milyon dolara yakın bir hacim yakalamıştı. Geçtiğimiz yıla göre özellikle Haziran ayında büyük bir sıçrama yakalayan ASBAŞ, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 35'lik bir büyüme yakaladı.


Hedef 2020'de 900 milyon, 2021'de 1 milyar dolar


Ticari hacmini her geçen yıl yukarıya taşıyan ASBAŞ, 2018 yılında 670 milyon dolara yakın olan ticaret hacmini 2019 yılında 100 milyon dolardan fazla arttırarak yaklaşık 780 milyon dolar düzeyine taşıdı. İçinde bulunduğumuz yıl da pandemiye rağmen hedeflerini büyüterek sürdüren ASBAŞ, 2020 yılı için hedefini 900 milyon dolar olarak belirlerken, 2021 yılında bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.


83 yatırımcı 5 binin üzerinde istihdam


Yerli ve yabancı yatırımcıların da cazibe merkezi olan ASBAŞ'ta bugün 83 yatırımcı faaliyetlerini sürdürüyor. 56 yerli, 27 yabancı firmanın yatırımcı olduğu bölgede en yoğun olarak yat firmaları yatırım yapmakta. Bölgedeki 45 firmanın yatırım yaptığı yatçılık sektörünü, 12 firmanın yatırım yaptığı elektronik sektörü takip ediyor. Yat ve elektronik sektörünün dışında hizmet, makine, metal, inşaat, medikal, tekstil, tarım, maden ve kimya olmak üzere 9 ayrı sektörde yatırımcılara ev sahipliği yapan ASBAŞ, bu firmalarda toplam 5 bin 157 kişiye de istihdam sağlıyor.


İstihdamda yükseliş sürüyor


Toplam 5 bin 157 kişiye çalışma imkanı sunan ASBAŞ, 2017 yılından bu yana her alanda olduğu gibi istihdam verilerini de arttırmaya devam ediyor. Son yıllarda her yıl düzenli olarak istihdam rakamlarının yükseldiği bölgede, 2017 yılında 4 bin 6 kişi istihdam edilirken bu rakam, 2018 yılında 4 bin 521, 2019 yılında 5 bin 91 kişi oldu. Pandemiye rağmen istihdam rakamlarının düşmediği aksine arttığı ASBAŞ'ta çalışanların memnuniyeti de oldukça yüksek durumda. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASBAŞ'ta hedef 2020'de 900 milyon, 2021'de 1 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi
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