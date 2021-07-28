ASBAŞ yıl sonunda ticaret hacminin 925 milyon USD'ye ulaşmasını hedefliyor

Antalya Serbest Bölgesi'nde 29 tanesi yabancı sermayeli olmak üzere 87 firma yat, tekstil, medikal, elektronik, tarım, metal-inşaat sektörlerinde üretim faaliyetleri yanı sıra depolama ve liman işletmesi hizmetleri sağlanıyor. Bölgede ticaret hacmi her geçen yıl yükselmeye devam ederek, 2018 yılında 668 milyon USD olan ticaret, 2019 yılında 777 milyon USD, 2020 yılında ise 840 milyon USD oldu. İstihdam sayısında da benzer artışlar kaydedildi. 2018 yılında 4 bin 521 kişi olan çalışan sayısı, 2019 yılında 5 bin 91 kişi, 2020 yılında 5 bin 351 kişiye yükseldi.

Üretim ve ticaret hacmine olan katkısını arttırarak devam ettiren Antalya Serbest Bölgesi'nde toplam 48 firma yatçılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Gelişen ve kümelenme oluşturan yat sektörünün ihtiyaçlarını karşılayarak verimliliğini arttırmak amacıyla yatırım projelerine hız vererek Rıhtım, 2 bin kaldırma kapasiteli Ship Lift (Gemi Asansörü) ve 560 ton taşıma kapasiteli Travel Lift yatırımlarına 19 Haziran 2020 tarihinde başlayıp ve 21 Haziran 2021'de tamamlandı. Toplam yatırım maliyeti 120 milyon TL oldu.

Büyüyen Rıhtım alanı sayesinde yatların bakım onarım ve refit hizmetlerine geniş olanaklar sağlanırken, toplamda 48 Tersane, 176 bin metre kare kapalı, 35 bin metre kare açık alanı, 2 bin ton kapasiteli Ship Lift ve 560 ton kapasiteli Travel Lift imkanları ile Antalya Serbest Bölgesi dünyada önemli yat üretim ve bakım, onarım merkezlerinden biri haline geldi.

Antalya'nın tarihi ve turistik dokusu göz önünde bulundurulduğunda bölgeye bakım onarım için gelecek mega ve lüks yat sahipleri ve kaptanlarını da turizme katma değer sağlayacağı ön görülüyor. Genişletilen rıhtımlar daha fazla sayıda tekne barındırırken, yükleme boşaltma Limanıda daha büyük boyda gemilere hizmet verilmeye başlanması ile Antalya Serbest Bölgesi, Batı Akdeniz Bölgesinde birçok firmaya uluslararası arenada avantajlar sağlıyor. Pandeminin küresel ekonomiye etkisi sürmesine rağmen 2021 yılı sonunda ticaret hacminin yüzde 10 oranında artışla 925 milyon USD'ye, istihdam sayısının ise 6 bine ulaşması bekleniyor. - ANTALYA