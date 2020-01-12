Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra 'Kusura bakma, birine benzettim' dedi - Son Dakika

Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi

6 saat önce

PİSERRO Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan, bugün oynanan maç sırasında tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı.

Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra

PİSERRO Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan, bugün oynanan maç sırasında tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, Külek'i başka birine benzettiğini belirterek, "Kardeşim kusura bakma" ifadesini kullandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, Uşak Spor'u konuk etti. Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk dakikalarında iddiaya göre, Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan tribünde, bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı. Kameralara da yansıyan olayda Ceyhan, Külek'e hakaretler etti, Ceyhan'la birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.

Stattaki polisler müdahale ederek, gazeteci Orhan Külek ile karşı taraftakileri dışarı çıkardı. Olaydan sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

CEYHAN: KUSURA BAKMA, KARIŞKANLIK OLMUŞ

Asbaşkan Hakan Ceyhan olayın ardından sosyal medya hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Ceyhan, mesajında, "Orhan Külek kardeşim kusura bakma, ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışkanlık olmuş!" yazdı. Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını sildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:03 Kaynak: DHA
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