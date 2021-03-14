İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü - Son Dakika

İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü

14.03.2021 11:26

Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştüİZMİR'in Karabağlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanı, kaçak moloz ve hafriyat dökümleri sebebiyle çöplüğe döndü.

Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanı, kaçak moloz ve hafriyat dökümleri sebebiyle çöplüğe döndü. Mahalleli, atıkların arasında bulunan asbestin yağmurlarla dere yatağından İzmir Körfezi'ne taşındığını söyledi.

Uzundere Mahallesi'ndeki tarım alanı, kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyatlarla çöplüğe dönüştü. Yanından dere yatağının geçtiği, etrafını ise zeytin ağaçlarının kapladığı alanın temizlenmesi için mahalle sakinleri, birçok kez yetkililere başvurmasına rağmen sonuç alamadı. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği'nin talebi üzerine İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Asbest Çalışma Grubu, bölgeden aldığı numuneleri inceletti ve döküm yapılan alanda asbest olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri, döküm yapılan alanın iki yanından geçen dere yatağının olduğunu belirterek, yağışlı havalarda asbestli atıkların İzmir Körfezi'ne kadar gittiğini ve acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

'DEFALARCA DİLE GETİRDİK, SONUÇ ALAMADIK'

Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, bugüne değin yetkililere sorunu defalarca bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Gür, Bölgeye 10 yıldır kaçak olarak döküm yapılıyor. Bunu, her fırsatta dile getirdik. Bölgeden numune aldırıp kontrolünü yaptırdık. Bölgede asbest olduğu da kesinleşti. Alanın temizlenmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'ne de dilekçe verdik. Alanda herhangi bir temizlik yapılmadı. Asbest konusunda yaptığımız araştırmalarda taşınabilir olduğunu öğrendik. Rüzgar ve yağmur sularıyla çok zehirli olan ve kanser yaptığı bilinen asbest taşınabiliyor. Lodosla birlikte asbest doğrudan Uzundere Mahallesi'ne ulaşıyor. Sağlığımızı doğrudan etkileyen bir durum. Buna rağmen hiçbir girişimde bulunulmaması bizleri yok saydıklarını gösteriyor dedi.

'SADECE UZUNDERE'NİN DEĞİL İZMİR'İN SORUNU'

Asbestli atıkların yağmur suları ve rüzgarın etkisiyle İzmir Körfezi'ne taşındığını iddia eden Gür, Bu sadece Uzundereliler'in değil kentin sorunu. Alanın yanındaki dere yatağının; Konak, Karabağlar ve Buca'dan geçerek İzmir Körfezi'ne akan Meles Deresi'nin en büyük kolu olduğu geçmiş dönemlerde hazırlanan bilirkişi raporlarında belirtildi. Rapora göre de şiddetli yağmurda alanda bulunan asbestli atıklar, moloz, hafriyat ile çeşitli çöpler, dere yatağına karıştıktan sonra şehrin içinden geçerek denize akıyor. Bu, tüm İzmir'in sorunu. Yönetmeliklere göre Belediye'nin temizliği yapması gerekiyor. Ancak belediye ihmam ettiğinde görevi İzmir Valiliği'nin yapmısı gerekiyor. İlgilenmelerini ve yardımcı olmalarını bekliyoruz diye konuştu.

'TARLAMIZA KAÇAK DÖKÜM YAPILIYOR'

Ali Barat, bölgede tarlasının olduğunu belirterek alanın temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Barat, Eskiden buralara tütün, ekilirdi. Hayvanlarımızı otlatırdık. Ancak şimdi durum ortada. Tarlalarımıza da kaçak döküm yapılıyor. Uzundere'de doğup büyüdüm. Moloz ve hafriyatların olduğu derede eskiden balıklar vardı, suyunu içerdik. Pislikten geçilmeyen bu yerlerin temizlenmesini istiyoruz diye konuştu.

İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü
İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü

Karabağlar, Asbest, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Asbestli atıkların kaçak olarak döküldüğü tarım alanı çöplüğe dönüştü - Son Dakika


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