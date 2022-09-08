Asbestli olduğu iddia edilen gemi Brezilya'ya dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asbestli olduğu iddia edilen gemi Brezilya'ya dönüyor

08.09.2022 18:04
Asbestli olduğu iddia edilen gemi Brezilya'ya dönüyor

Asbestli olduğu iddia edilen gemiye ilişkin SÖK Denizcilik'ten açıklama geldi.

Asbestli olduğu iddia edilen gemiye ilişkin SÖK Denizcilik'ten açıklama geldi. Geminin dönüş tarihi için prosedürlerin tamamlanmasını beklediklerini belirten SÖK Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yiğit, "Bunu tekrarlamamak adına Sao Paola gemisini çekmekte olan römorkör firmasına Basel Konvensiyonu çerçevesinde Brezilya'ya dönme talimatını, yasa ve kanunlara olan saygı ve bağlılığımız sebebiyle verdiğimizi bildirmek isteriz" dedi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tehlikeli atık ve asbest barındıran Sao Paulo gemisine verdiği "şartlı onayı" iptalinin ardından Brezilya Çevre Bakanlığı (IBAMA), 29 Ağustos 2022 tarihinde SÖK Denizcilik'in Brezilyalı ortağı Ocean Prime gönderdiği yazıyı tekrarladı. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda geminin geri dönmesi gerektiği bildirilirken, SÖK Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yiğit konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

KAMUOYU İLE PAYYLAŞIMDA BULUNMAKTA GECİKTİK

Tüm uluslararası kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun hareket ettiklerini belirten Yiğit, "Herhangi bir şaibe oluşmaması adına ilgili her konuda sektörünün en iyi firmalarıyla çalıştık. Çalıştığımız firmaların kurallara tamamen uyarak hazırladığı 2 adet "Tehlikeli Envanter Raporu'na" dayanarak, pozitif bilim ışığında geminin üzerinde söylencelere dayanılarak iddia edilen miktarlarda atık olmadığını biliyoruz, bunu da kanıtlayabiliriz. Fakat bu minvalde hatalı sayılabileceğimiz tek noktanın proje ile ilgili bilgi ve güncellemeleri kamuoyu ile paylaşmaktaki gecikmemiz olduğunu düşünüyoruz. Bunu tekrarlamamak adına Sao Paola gemisini çekmekte olan römorkör firmasına Basel Konvensiyonu çerçevesinde Brezilya'ya dönme talimatını, yasa ve kanunlara olan saygı ve bağlılığımız sebebiyle verdiğimizi bildirmek isteriz" İfadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Yiğit, "Şu an gemi Basel Konvensiyonu dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığımızın daha önce verdiği şartlı onayı iptal etmesi sebebi ile IBAMA'nın (Brezilya Çevre Bakanlığı) gemiyi geri çağırması talimatına uyularak geri döndürülmüştür" dedi.

Yiğit açıklamasının devamında, "Umuyoruz ki geminin Türkiye'ye gelişine hassasiyet gösteren tüm çevreler aynı hassasiyet ve baskıyı, Basel Konvensiyonu kapsamında gemiyi geri alması gerekmekte olan Brezilya Devleti'ne de göstereceklerdir. Biz Sök Denizcilik olarak yasalar çerçevesinde hareket edip tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Brezilya, Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümünü Kutladı Brezilya, Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümünü Kutladı Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Denizcilik, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asbestli olduğu iddia edilen gemi Brezilya'ya dönüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth yaşamını yitirdi
20:19 PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:47 BBC'nin yayını soru işaretlerine neden oldu! Kraliçe ölünce yapılıyor
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 20:43:31. #1.13#
SON DAKİKA: Asbestli olduğu iddia edilen gemi Brezilya'ya dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement