Asbestli olduğu iddia edilen gemi Brezilya'ya dönüyor

Asbestli olduğu iddia edilen gemiye ilişkin SÖK Denizcilik'ten açıklama geldi. Geminin dönüş tarihi için prosedürlerin tamamlanmasını beklediklerini belirten SÖK Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yiğit, "Bunu tekrarlamamak adına Sao Paola gemisini çekmekte olan römorkör firmasına Basel Konvensiyonu çerçevesinde Brezilya'ya dönme talimatını, yasa ve kanunlara olan saygı ve bağlılığımız sebebiyle verdiğimizi bildirmek isteriz" dedi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tehlikeli atık ve asbest barındıran Sao Paulo gemisine verdiği "şartlı onayı" iptalinin ardından Brezilya Çevre Bakanlığı (IBAMA), 29 Ağustos 2022 tarihinde SÖK Denizcilik'in Brezilyalı ortağı Ocean Prime gönderdiği yazıyı tekrarladı. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda geminin geri dönmesi gerektiği bildirilirken, SÖK Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yiğit konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

KAMUOYU İLE PAYYLAŞIMDA BULUNMAKTA GECİKTİK

Tüm uluslararası kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun hareket ettiklerini belirten Yiğit, "Herhangi bir şaibe oluşmaması adına ilgili her konuda sektörünün en iyi firmalarıyla çalıştık. Çalıştığımız firmaların kurallara tamamen uyarak hazırladığı 2 adet "Tehlikeli Envanter Raporu'na" dayanarak, pozitif bilim ışığında geminin üzerinde söylencelere dayanılarak iddia edilen miktarlarda atık olmadığını biliyoruz, bunu da kanıtlayabiliriz. Fakat bu minvalde hatalı sayılabileceğimiz tek noktanın proje ile ilgili bilgi ve güncellemeleri kamuoyu ile paylaşmaktaki gecikmemiz olduğunu düşünüyoruz. Bunu tekrarlamamak adına Sao Paola gemisini çekmekte olan römorkör firmasına Basel Konvensiyonu çerçevesinde Brezilya'ya dönme talimatını, yasa ve kanunlara olan saygı ve bağlılığımız sebebiyle verdiğimizi bildirmek isteriz" İfadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Yiğit, "Şu an gemi Basel Konvensiyonu dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığımızın daha önce verdiği şartlı onayı iptal etmesi sebebi ile IBAMA'nın (Brezilya Çevre Bakanlığı) gemiyi geri çağırması talimatına uyularak geri döndürülmüştür" dedi.

Yiğit açıklamasının devamında, "Umuyoruz ki geminin Türkiye'ye gelişine hassasiyet gösteren tüm çevreler aynı hassasiyet ve baskıyı, Basel Konvensiyonu kapsamında gemiyi geri alması gerekmekte olan Brezilya Devleti'ne de göstereceklerdir. Biz Sök Denizcilik olarak yasalar çerçevesinde hareket edip tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz" şeklinde konuştu.