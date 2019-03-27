Son Dakika Haberleri: Asbiad'ın Konuğu Doğanoğlu Oldu

Asbiad'ın Konuğu Doğanoğlu Oldu

1 saat önce

Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ASBİAD) toplantısına, AK Parti'nin Konyaaltı Belediye Başkanı Gaye Doğanoğlu konuk oldu.

Asbiad'ın Konuğu Doğanoğlu Oldu, System.String[]
Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ASBİAD) toplantısına, AK Parti'nin Konyaaltı Belediye Başkanı Gaye Doğanoğlu konuk oldu.

ASBİAD Başkanı Emre Şandal başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde düzenlenen programda, Doğanoğlu projelerini anlattı.

Konyaaltı'nda 48 ülkeden insanların yaşadığını aktaran Doğanoğlu, "65 gündür Konyaaltı'nı karış karış geziyorum. Belediye başkanı seçilirsem hazırladığımız tüm projeleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Antalya'nın 14 milyon turist ağırlamasına rağmen turistlerin Konyaaltı'na gelmediğini dile getiren Doğanoğlu, Çakırlar Mahallesi'ndeki imar sorununu da çözeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:19 Kaynak: AA

AK Parti, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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