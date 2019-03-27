Son Dakika Haberleri: Asbiad, Konyaaltı Belediyesi Başkan Adaylarıyla Buluştu

Asbiad, Konyaaltı Belediyesi Başkan Adaylarıyla Buluştu

1 saat önce

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD), yerel seçimler öncesi Konyaaltı Belediyesi'nin Cumhur İttifakı adayı Gaye Doğanoğlu ve Millet İttifakı'nın adayı Semih Esen'i ağırladı.

Asbiad, Konyaaltı Belediyesi Başkan Adaylarıyla Buluştu, System.String[]
Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD), yerel seçimler öncesi Konyaaltı Belediyesi'nin Cumhur İttifakı adayı Gaye Doğanoğlu ve Millet İttifakı'nın adayı Semih Esen'i ağırladı.

Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde düzenlenen kahvaltıda Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ve Millet İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen katıldı.

Toplantıya, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Dr. Aynur Doğan, Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı İlhami Kaplan, ANSİAD geçmiş dönem Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, ASBİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Levent Hilmi Ünsal, ASBİAD Onur Üyesi Fikri Bayhan ile iş insanları katıldı.

Belediye Başkan adayları, Antalya için büyük önem arz eden, bölgede faaliyette bulunan şirket yöneticilerine kendilerini ve seçilmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri tanıttı.

10 bin istihdam hedefi

ASBİAD Başkanı Emre Şandan, konuk Belediye Başkan adaylarına Antalya Serbest Bölgesi'ndeki firmalar ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Antalya Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan 100'ün üzerinde firmanın yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını ve 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Şandan, sorun bulunmasına rağmen hem üretimi hem ihracat hem de istihdamı artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Serbest Bölgesi'nde doğal gaz bulunmadığına dikkat çeken Emre Şandan, uygun projelerin yapılması ve doğru yönlendirilmesi halinde yeni büyüme alanlarıyla birlikte önümüzdeki süreçte bölgedeki istihdamın 10 bin kişiye ulaşacağını söyledi.

Serbest Bölge'de mega yat üretimin ağırlıklı olduğunu, elektrik-elektronik, tekstil ve tıbbi araç gereç ile bitki klonlama gibi üretim sektörlerinde de üretim yapıldığına dikkat çeken Emre Şandan, şöyle devam etti.

"İhracatı ve istihdamı artırmak için bölgemizdeki üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Sıkıntılar yaşamamıza rağmen ülkemize değer oluşturmak için uğraşıyoruz. İhraç edilen bir otomobilden kilogram başına 10-15 dolar değer yaratılırken bölgemizdeki mega yat ihracatında ise kilogramda 40-45 dolar katma değer yaratıyoruz. Yat sektörü otomotiv sektörüne göre 3 kat daha fazla katma değer oluşturuyor" - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

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