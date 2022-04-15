ASBÜ'den "Sınav Sürecinde Etkili Danışmanlık Becerileri" eğitimi - Son Dakika
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ASBÜ'den "Sınav Sürecinde Etkili Danışmanlık Becerileri" eğitimi

15.04.2022 13:31
ASBÜ'den "Sınav Sürecinde Etkili Danışmanlık Becerileri" eğitimi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Psikoloji Bölümü akademisyenleri tarafından okul psikolojik danışmanlarına yönelik "Sınav Sürecinde Etkili Danışmanlık Becerileri" eğitiminin ikincisi, dün çevrim içi olarak düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Psikoloji Bölümü akademisyenleri tarafından okul psikolojik danışmanlarına yönelik "Sınav Sürecinde Etkili Danışmanlık Becerileri" eğitiminin ikincisi, dün çevrim içi olarak düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, okul psikolojik danışmanlarına yönelik gerçekleştirilen "Sınav Sürecinde Etkili Danışmanlık Becerileri Eğitimi"nin katılımcı sayısı 500 kişiyle sınırlandırıldı.

Eğitimler, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar ve Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat Boysan ve Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Kahya tarafından çevrim içi verildi.

Eğitimde, "sınav sürecinde kaygı ve güdülenme ilişkisi", "sınav kaygısına dönük psikolojik müdahaleler" ve "alışkanlıkların yönetimi" konuları ele alındı.

İlki 17 Mart'ta düzenlenen ve dün de yoğun talep aldığı için üçüncüsü planlanan eğitim programına ilişkin üniversitenin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilecek.

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASBÜ'den 'Sınav Sürecinde Etkili Danışmanlık Becerileri' eğitimi - Son Dakika


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