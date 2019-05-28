Son Dakika Haberleri: ASCE'den çalışanlarına iftar yemeği

ASCE'den çalışanlarına iftar yemeği

20 dakika önce

ASCE İnşaat A.Ş. çalışanları, kurucu başkan Abdulkadir Konukoğlu'nun verdiği iftar yemeğinde aileleriyle birlikte bir araya geldi.

ASCE'den çalışanlarına iftar yemeği, System.String[]
ASCE İnşaat A.Ş. çalışanları, kurucu başkan Abdulkadir Konukoğlu'nun verdiği iftar yemeğinde aileleriyle birlikte bir araya geldi.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen yemeğe SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, ASCE İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur ve ASCE İnşaat A.Ş. Genel Müdürü Arif Çağlı da katıldı.

ASCE İnşaat A.Ş. Kurucu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada konuklarının Ramazanını kutladı ve aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür temenni etti.

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Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:10 Kaynak: İHA
Abdulkadir Konukoğlu, Güncel
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