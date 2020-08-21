Aşçı, arızalanan otomobilini kontrol ederken başka aracın çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mesai bitimi eve dönen aşçı Barış Dede'nin (35) otomobili yolda arıza yaptı. Kontrol etmek için araçtan indiği sırada başka bir aracın çarptığı Barış Dede ağır yaralandı. Dede'ye çarpan sürücü ise aracıyla kaçtı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı olarak bir otelde çalışan Barış Dede, mesai bitimi kendi aracıyla evine doğru yola çıktı. Barış Dede'nin aracı yolda arıza yaptı. Kontrol etmek için araçtan inen Barış Dede'ye plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen başka bir araç çarparak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Barış Dede, yol üzerinde hareketsiz kaldı. Bir süre sonra olay yerinden gelen başka araçların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Barış Dede'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Barış Dede daha sonra tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Barış Dede'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis Barış Dede'ye çarpıp kaçan aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.