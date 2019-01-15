Son Dakika Haberleri: Aşçı Olmak İsteyenlere İş İmkânı Doğuyor

Aşçı Olmak İsteyenlere İş İmkânı Doğuyor

52 dakika önce

Meslek edinmek, mevcut işinde değişiklik yapmak ve farklı bir hobi edinmek isteyenlerin yöneldiği mutfak akademilerinde verilen profesyonel aşçılık eğitimleri üniversite güvencesinde altında verilecek.

Aşçı Olmak İsteyenlere İş İmkânı Doğuyor, System.String[]
Meslek edinmek, mevcut işinde değişiklik yapmak ve farklı bir hobi edinmek isteyenlerin yöneldiği mutfak akademilerinde verilen profesyonel aşçılık eğitimleri üniversite güvencesinde altında verilecek. Yiyecek-içecek sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mutfak Bilimleri Akademisi her yaştan ve eğitimden tüm katılımcılara açık olacak.

Kendi alanında uzman 18 şefin profesyonel aşçılık eğitimi vereceği eğitimler hakkında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mutfak Bilimleri Akademisi Koordinatörü ve Executive Sous Chef Tolgahan Tabak, "Aşçılık günümüzde geçerli ve önemsenen bir meslek. İnsanlar kendi işini kurup işletebilme olanağına ve mesleğini dünyanın her yerinde icra edebilme şansına sahip oluyor. Her yaştan, her meslek ve eğitim grubundan insana hitap ediyoruz. İGÜ Mutfak Bilimleri Akademisi ile alanında uzman 18 şefin bir arada bulunduğu eşsiz bir eğitim planlaması hazırladık" ifadelerini kullandı.

Yeme içmeye olan ilginin son yıllarda arttığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ise, "Çok derinlikli bir mutfak kültürümüz var. Aşçılık saygın bir meslek haline geldi. Üniversitelerde Gastronomi, Aşçılık bölümlerine ve programlarına yoğun bir talep var ve gençler bu değişen algının oldukça farkında. SEM olarak, her yaş ve eğitim grubundan insana açtığımız profesyonel aşçılık programı ile yerel ve uluslararası tatların hazırlanışından sunumuna birçok alanda eğitimler vereceğiz" şeklinde konuştu.

Aşkın Siyamoğlu, Emrah Altundağ, Erkan Kıyıcıoğlu, Feyzullah Aksoy, İ. Levent Demirçakmak, İsmail Geyik, Kemal Can Yurttaş, Meryem Merve Beykoz, Özgür Üstün, Şenol Türkoğlu, Tayfun Karayel, Tolgahan Tabak, Tuncay Çetin, Yusuf Can Demirses, Yusuf Kızılırmak, Yüksel Güllü, Ziya Çıkrıkçı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde planlanan Mutfak Bilimleri Akademisi'nde eğitim verecek ödüllü şefler arasında yer alıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:39 Kaynak: DHA

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