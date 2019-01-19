Son Dakika Haberleri: Aşçı Yardımcıları Hünerlerini Sergiledi

Aşçı Yardımcıları Hünerlerini Sergiledi

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 'Aşçı Çırağı Yetiştirme' kursuna katılan kadınlar hünerlerini sergiledi.

Aşçı Yardımcıları Hünerlerini Sergiledi, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 'Aşçı Çırağı Yetiştirme' kursuna katılan kadınlar hünerlerini sergiledi.

Korkuteli Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 'Aşçı Çırağı Yetiştirme' kursu düzenlendi. 36 kursiyerin katıldığı ve İpek Arife Tavuç'un verdiği kurs, 178 saat sürecek. Hijyen kurallarına uygun olarak yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme işlerinde aşçıya yardımcı olacak şekilde eğitim verilen kursiyer kadınlar uygulama yaptı. Kursiyerler hazırladıkları birbirinden değişik yiyecek ve içeceklerle hünerlerini sergiledi.

Kursiyerler kursta kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri ve grupları, sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, temel çorbalar, yumurta pişirme, basit tatlılar, uluslararası özel çorbalar, soslar, patates garnitürleri, etlerin hazırlanması, et yemekleri, balıklar, su ürünleri, salata ve salata sosları, pilavlar, makarnalar, kıyılarak, mayalandırılarak, özleştirilerek, çırpılarak ve pişirilerek yapılan hamurlar, krema, sos ve şuruplar yapmasını öğrenecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Antalya, Korkuteli, Güncel
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