Son Dakika Haberleri: Aşçılar, başkanlarını seçerken yöresel lezzetleri unutmadı
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Aşçılar, başkanlarını seçerken yöresel lezzetleri unutmadı

44 dakika önce

Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun (TAFED) 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Zeki Açıköz, başkanlığa yeniden seçildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun (TAFED) 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Zeki Açıköz, başkanlığa yeniden seçildi.

"Gastronomi fuarı" konseptinde düzenlenen TAFED'in 6'ncı Olağan Genel Kurulu, federasyona bağlı 21 derneğin yönetim kurullarının ve delegelerinin katılımıyla Yenimahalle ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Genel Kurul'da, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen firma ve dernekler tarafından yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Ayrıca genel kurula katılan aşçılar hazırladıkları farklı yemekleri katılımcılara sundu.

Genel Kurul'da yapılan seçimin ardından TAFED Başkanlığına tekrar seçilen Zeki Açıköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm delegelere ve katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açıköz, aşçılar bir araya geldiklerinde konunun sadece seçim olamayacağını belirterek, "Şu anda Türkiye'de coğrafi işaret alan ve almak üzere olan, 7 bölgemizden unutulmaya yüz tutan yerel lezzetleri, misafirlerin tatmaları için genel kurulumuza getirdik. Genel kurul yapıyoruz diye aşçılık ve mutfaktan kopmuyoruz." dedi.

Genel Kurul'a katılan şeflerden Volkan Şen, 19 yıldır aşçılık yaptığını belirterek, geçen yıl yurt dışından getirilen sosları Türkiye'de üretmek amacıyla bir firma kurduğunu anlattı.

İthal sosların Türkiye'de üretilen ürünlerle hazırlanabileceğinin altını çizen Şen, "Türkiye'de üretmeye başladığımız soslar, yurt dışından çok pahalıya getiriliyor. 'Türkiye'de soslarda kullanılacak yerli ürünlerimiz varken üretimini neden ülkemizde yapmayalım' diyerek projemizi başlattık." diye konuştu.

Katılımcılardan Umut Kaya da genel kurulda "meyve havyarı" adını verdikleri ürünün sunumu yaptıklarına dikkati çekerek "Sunumunu yaptığımız yiyecek, özel meyve özleriyle hazırlanan tamamen bitkisel bir ürün. Pasta, tatlı ve salata çeşitleri ile soğuk çay, limonata gibi içeceklerin hazırlanmasında da kullanılabiliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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