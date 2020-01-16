Aşçılardan Müdür Başyiğit'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşçılardan Müdür Başyiğit'e ziyaret - Son Dakika

Aşçılardan Müdür Başyiğit'e ziyaret

6 saat önce

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Ege Profesyonel Aşçılar Derneği başkanları, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Aşçılardan Müdür Başyiğit'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Ege Profesyonel Aşçılar Derneği başkanları, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.


Bir dizi temaslarda bulunmak ve mutfak sanatları alanında çalışmalar yapmak amacıyla Kütahya'da bulunan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek ve Ege Profesyonel Aşçılar Derneği (EPAD) başkanı Sefer Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ile görüştü.


Kütahya'nın zengin bir mutfağa sahip olduğunu, ancak tanıtımının iyi yapılmadığını düşündüğünü ifade eden TAŞFED Başkanı Bayram Özrek, bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını, Kütahya mutfağının uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirtti.


Müdür Başyiğit, öğrencilere Türk ve Kütahya mutfağının tanıtımı için okullarda okutulmak üzere "Şehrimiz Kütahya" ve "Okulum Kütahya" adında kitaplar bastırdıklarını ifade ederek, Kütahya'nın tanıtımı için her türlü çalışmada İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yürüyüşümüz pek çok kesimi rahatsız etmiştir Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti

Son Dakika Haberleri
17:03 Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı (3) - Son Dakika
17:02 Denizli'de sobadan sızan gazdan ölen 13 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi - Son Dakika
17:02 Toroslarda Siyah Benekli Vaşak görüntülendi - Son Dakika
16:58 Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı - Son Dakika
16:58 Türkiye'nin ilk 100 pilotundan Pilot Serdar Can öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşçılardan Müdür Başyiğit'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]