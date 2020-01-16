Aşçılardan Müdür Başyiğit'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile Ege Profesyonel Aşçılar Derneği başkanları, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.



Bir dizi temaslarda bulunmak ve mutfak sanatları alanında çalışmalar yapmak amacıyla Kütahya'da bulunan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek ve Ege Profesyonel Aşçılar Derneği (EPAD) başkanı Sefer Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ile görüştü.



Kütahya'nın zengin bir mutfağa sahip olduğunu, ancak tanıtımının iyi yapılmadığını düşündüğünü ifade eden TAŞFED Başkanı Bayram Özrek, bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını, Kütahya mutfağının uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirtti.



Müdür Başyiğit, öğrencilere Türk ve Kütahya mutfağının tanıtımı için okullarda okutulmak üzere "Şehrimiz Kütahya" ve "Okulum Kütahya" adında kitaplar bastırdıklarını ifade ederek, Kütahya'nın tanıtımı için her türlü çalışmada İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi. - KÜTAHYA