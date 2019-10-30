Son Dakika Haberleri: Aşçılık bölümü öğrencileri festivale 33 metrelik tantuni ile katılacak
Son Dakika Güncel Aşçılık bölümü öğrencileri festivale 33 metrelik tantuni ile katılacak

Aşçılık bölümü öğrencileri festivale 33 metrelik tantuni ile katılacak

57 dakika önce

Toros Üniversitesinin aşçılık bölümü öğrencileri, Mersin'de 1-3 Kasım'da düzenlenecek 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali için 33 metrelik tantuni hazırlayacak.

Aşçılık bölümü öğrencileri festivale 33 metrelik tantuni ile katılacak, System.String[]

Toros Üniversitesinin aşçılık bölümü öğrencileri, Mersin'de 1-3 Kasım'da düzenlenecek 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali için 33 metrelik tantuni hazırlayacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda etkinlik ve görsel şölenin sunulanacağı festivale, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun aşçılık bölümü öğrencileri de kentin yöresel lezzeti tantuni ile katkıda bulunacak.

Mersin'in plakası ithafen 33 metre olarak tasarlanacak tantuni, festivalin konuklarına ikram edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, festivalde birçok "gastroshow" etkinliğinin olacağını belirterek, "Biz de katılımcılara, narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden birisi olan tantuniyi hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Öztop, 33 metrelik tantuninin provasının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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