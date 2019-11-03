Son Dakika Haberleri: Aşçılık bölümü öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
Son Dakika Güncel Aşçılık bölümü öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

Aşçılık bölümü öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

6 saat önce

Toros Üniversitesinin aşçılık bölümü öğrencileri, 7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nde 33 metrelik tantuni hazırladı.

Toros Üniversitesinin aşçılık bölümü öğrencileri, 7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nde 33 metrelik tantuni hazırladı.

Festival kapsamında Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun aşçılık bölümü öğrencileri kentin yöresel lezzeti tantuninin tanıtımını yaptı.

Bu kapsamda, yaklaşık 65 kilogram et ile Mersin'in plakasına ithafen 33 metre olarak sunumu yapılan tantuni Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, tantuninin tanıtımını yapmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öztop, "Daha önce denenmemiş bir şeyi yaptık ve 33 metre tantuni yaptık. Narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden tantuniyi misafirlerimize ikram ettik ve çok beğenildi." diye konuştu.

Aşçılık bölümü öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:23 Kaynak: AA
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