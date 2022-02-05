Üye Girişi
AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI - Son Dakika

AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI

05.02.2022 16:16

AŞÇILIK eğitimi almaya başlayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞÇILIK eğitimi almaya başlayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, elmalı turta yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım ilgi gördü.

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir aşçılık eğitimi almaya başladı. Elmalı turta yapan Tatlıtuğ, bu anları videoya çektirdi. Tatlıtuğ, videoyu sosyal medya hesabından "Apfelstrudel (Elmalı Strudel) Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim." notuyla paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer paylaşımın altına "Şekerci mi baban senin" yorumu yaptı.

AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI
AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI
AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI
AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI

YORUMLAR
500

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:25 Rüşvet almakla suçlanıyordu, CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
17:19 Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik
17:18 Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş
17:17 Suriyelilere yönelik önyargılar pik yaptı: Ülkelerine dönsünler, iş kurmasınlar, Suriyeliyle evlenmem, mahallemde istemem!
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
16:53 Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
16:35 Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 17:31:09. #1.13#
SON DAKİKA: AŞÇILIK EĞİTİMİ ALAN KIVANÇ TATLITUĞ ELMALI TURTA YAPTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement