Aşçılık öğrencileri depremzedelere yardıma gitti - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Gastronomi Derneği ekibi, depremzedeler için Elazığ'a gitti.



Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrasında, Davutlar MYO Öğretim Üyesi Dr. Emrah Köksal Sezgin başkanlığında, öğrenciler Kadir Erdönmez, Mert Berk Apak, Berkay Baygın, Serhat Kurtay, Zeki Birkan Uz'dan oluşan ekip, Gastronomi Derneği ile birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı.



5 bin kişilik mobil mutfağı Kızılay'dan devralacak ekibin, her gün 15 bin kişilik yemekle depremzedelerin yanında olacağını belirten Dr. Emrah Köksal Sezgin, "Üniversite olarak depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ne gerekiyorsa yapacak, vatandaşlarımıza ve devletimize destek olacağız. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi. - AYDIN