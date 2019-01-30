Aşçılık Oyunları 2 | Ekip Yarışıyor, Sizce Kim Kazandı?

Aşçılık Oyunları serimizin en yenisinde bizim ekipten Burak ve Yağız birbirlerini görmeden ve duymadan aynı malzemelerle farklı yemekler yaptı, jürinin onayına sundu.

Aşçılık Oyunları serimizin en yenisinde bizim ekipten Burak ve Yağız birbirlerini görmeden ve duymadan aynı malzemelerle farklı yemekler yaptı, jürinin onayına sundu. Bu tatlı rekabetten ortaya çok güzel doğaçlama tarifler çıktı, şimdiden afiyet olsun.

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