Son Dakika Haberleri: Aşçılık Oyunları 2 | Ekip Yarışıyor, Sizce Kim Kazandı?

Aşçılık Oyunları 2 | Ekip Yarışıyor, Sizce Kim Kazandı?

38 dakika önce

Aşçılık Oyunları serimizin en yenisinde bizim ekipten Burak ve Yağız birbirlerini görmeden ve duymadan aynı malzemelerle farklı yemekler yaptı, jürinin onayına sundu.

Aşçılık Oyunları serimizin en yenisinde bizim ekipten Burak ve Yağız birbirlerini görmeden ve duymadan aynı malzemelerle farklı yemekler yaptı, jürinin onayına sundu. Bu tatlı rekabetten ortaya çok güzel doğaçlama tarifler çıktı, şimdiden afiyet olsun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:04 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı 77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:42:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşçılık Oyunları 2 | Ekip Yarışıyor, Sizce Kim Kazandı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]