Aşçılık programı öğrencilerinden gümüş madalya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşçılık programı öğrencilerinden gümüş madalya - Son Dakika

Aşçılık programı öğrencilerinden gümüş madalya

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneği (AGEP) tarafından düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Aşçılık programı öğrencilerinden gümüş madalya, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneği (AGEP) tarafından düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.


Katıldığı birçok yarışma ve organizasyonda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren BEÜ Aşçılık Programı öğrencileri, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) himayesinde AGEP tarafından düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışmaları" Kapalı Kutu (Black Box) temalı yarışmada 24 üniversite arasında ikinci oldu.


Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın katkılarıyla yarışmada yer alan Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinden Aleyna Özer, Muhammed Yasin İnce ve Ergün Yazıcı'dan oluşan ekip Siyez Bulgurlu Antrikot, Avokado Soslu Sebze Buketi ve Şıllık Tatlısı hazırladı. Gerçekleştirilen bu uluslararası organizasyonda yaptıkları sunumla "En İyi Üniversite" kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü.


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu, katkılarından dolayı Devrek ESO Başkanı İsmet Akdemir'e teşekkür etti ve öğrencileri göstermiş oldukları üstün başarılarından dolayı tebrik etti. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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