Aşçılık ve pastacılık atölyesinde waffle yapmayı öğrendiler - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi'nin kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ile Halk Merkezleri'nde açtığı aşçılık ve pastacılık atölyesi çalışmalarına devam ediyor.



Alanında uzman aşçılar tarafından verilen aşçılık ve pastacılık atölyesinde katılımcılar, mutfak terimleri, profesyonel malzemelerin kullanımı, pişirme yöntemleri, doğrama tekniklerini gibi temel bilgileri öğreniyor. Atölye katılımcıları daha sonra sıcak ve soğuk salatalar, farklı makarna çeşitleri, pizza, tavuk, et ve balık yemeklerine kadar pek çok özel tarifi uygulamalı olarak yapıyor. Aşçılık ve pastacılık atölyeleri kapsamında rutin eğitimlerin dışında özel atölyeler de düzenleniyor. Eğitmen şef Mutlu Güngör eşliğinde atölye katılımcılarına, waffle hamuru tarifleri ve evde kolay nasıl waffle yapabilineceğine dair eğitim verildi. Uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimde katılımcılar, keyifle lezzetli waffler yapıtı.



Aşçılık ve pastacılık atölyeleri kapsamında bu tür etkinliklerin sürekli devam edeceğini belirten yetkililer, her ay konusunda uzman şeflerle, balık ve pişirme teknikleri, pastacılık, hamur işleri ve ekmek yapımı, dünya mutfağı ve pizza gibi atölyelerin uygulamalı olarak yapılacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR