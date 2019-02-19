ASD'den 'açıkta satılan gıda' uyarısı
56 dakika önce
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir, "Gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp açıkta satılan gıdalar ciddi tehlikeler yaratıyor" dedi.
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir, "Gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp açıkta satılan gıdalar ciddi tehlikeler yaratıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:50
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