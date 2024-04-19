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Denizcilik

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19.04.2024 10:40  Güncelleme: 10:44
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Denisa, Denizcilik, Son Dakika

Son Dakika Denizcilik asdasdasd asdasdasd asdasdasd - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sığacık'ta Teos Marina'nın kapasitesinin artırılmasına protesto
    11:45 Sığacık'ta Teos Marina'nın kapasitesinin artırılmasına protesto

    Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in çağrısıyla Sığacık'ta bulunan Teos Marina'nın kapasitesinin artırılmasına karşı protesto düzenlendi. Yetişkin, marina yapımının başında verilen vaatlerin yerine getirilmediğini iddia etti.

  • Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi
    11:43 Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi

    Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 'Star Legend' isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Gemide bulunan 180 yolcu ve 199 personel, pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi. Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde alışveriş yaparken bazıları da sahilde güneşlendi. Geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

  • Ünye Limanı'nda çimento yüklü gemide yangın çıktı
    17:22 Ünye Limanı'nda çimento yüklü gemide yangın çıktı

    Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

  • Ünye Limanı'nda çıkan yangın söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi
    15:24 Ünye Limanı'nda çıkan yangın söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi

    Ordu'nun Ünye Limanı'nda demirleyen çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Aliağa'ya getirilen İtalyan donanmasına ait gemileri TBMM gündemine taşıdı
    11:22 CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Aliağa'ya getirilen İtalyan donanmasına ait gemileri TBMM gündemine taşıdı

    CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Aliağa'ya söküm işlemleri için getirilen İtalyan donanmasına ait üç deniz altı ve dört askeri gemiyi soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

  • Datça'da fırtınanın etkisi: Tekneler büyük tehlike atlattı
    17 Nis Datça'da fırtınanın etkisi: Tekneler büyük tehlike atlattı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısının ardından Datça ilçesinde başlayan fırtına, teknelerde büyük tehlikeye neden oldu. Fırtınanın hızı saatte 50-60 kilometreye ulaşırken, tekne sahipleri ve vatandaşlar büyük gayret sarf ederek teknelerin alabora olmaması için çaba gösterdi. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte sahilde bulunan restoranlar da tehlike atlattı ve müşteriler restoranları boşalttı. Vatandaşlar, denizdeki kuvvetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

  • Türk DEGS Başkanı: Filistin ile deniz yetki anlaşması Türkiye ve Filistin'e büyük yarar sağlar
    17 Nis Türk DEGS Başkanı: Filistin ile deniz yetki anlaşması Türkiye ve Filistin'e büyük yarar sağlar

    Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması halinde bu anlaşmadan hem Türkiye'nin hem de Filistin'in büyük yarar sağlayacağını belirtti. Yaycı ayrıca, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de herhangi bir hakkı olmadığını ifade etti.

  • Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı hala aranıyor
    17 Nis Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı hala aranıyor

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını bulma çalışmaları hala devam ediyor. Geminin enkazının kaldırılması için özel bir şirket görevlendirilirken, aynı tarihte sahile sürüklenen başka bir geminin söküm çalışmaları ise sona yaklaştı.

  • Kuşadası'nda dev gemi iskeleye çarptı
    17 Nis Kuşadası'nda dev gemi iskeleye çarptı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer gemi duramayınca iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iskelede ve gemide maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Geminin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Çaldıkları tekneyle kayalıklara vurdular
    16 Nis Çaldıkları tekneyle kayalıklara vurdular

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.

  • 5. TYBA Yacht Charter Show Fethiye'de düzenlenecek
    16 Nis 5. TYBA Yacht Charter Show Fethiye'de düzenlenecek

    Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen 5. TYBA Yacht Charter Show, Fethiye'de 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Türkiye'nin turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren lüks yatlar sergilenecek ve dünya genelinden 300'den fazla sektör profesyoneli katılacak.


12:55 Dışişleri’nden İsrail ve İran’a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
12:25 MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
11:06 İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
13:04 Uğur Dündar’ın cinsellik çıkışı Ece Üner’e kahkaha attırdı Uğur Dündar'ın cinsellik çıkışı Ece Üner'e kahkaha attırdı
12:24 İki Gözüm Ahmet Sürgün’ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi
12:13 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
12:00 Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler
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10:41 Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı İbrahim Tatlıses’le birçok filmde oynamış Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış
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10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
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